L'agglomération reçoit près de 3,8M$ pour l'élimination des matières résiduelles

L'agglomération de Longueuil a reçu une subvention de près de 3,8 M$ dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles.

Le montant octroyé à chacune des villes se fait en fonction de sa performance.

La Ville qui élimine le moins de matières résiduelles résidentielles par habitant est considérée comme plus performante et reçoit donc une plus grande subvention.

Dans l'agglomération, c'est les villes de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Lambert qui ont connu les meilleures performances.

Elles ont reçu respectivement une subvention de 10,08$ et 10,04$ par habitant.

Brossard suit de près avec une subvention de 9,52$ par habitant alors que Longueuil a reçu 9,02$.

Boucherville est bonne dernière avec une subvention de seulement 6,97$ par citoyen.

Au Québec, la municipalité la plus performante a reçu une subvention représentant 11,54 $ par habitant, alors que la municipalité la moins performante a reçu une subvention représentant 3,05$.