Longueuil remporte son deuxième match à la Coupe Fred Page

Le Collège Français a signé une victoire de 6 à 4 face au Bearcats de Truro et s'assure ainsi de participer à la demi-finale de la Coupe Fred Page.

Au premier engagement, le CF a déjoué le gardien de Truro à deux reprises. Des réussites de Vincent Chapleau et de Jonathan Fillion.

Truro a réduit l'écart en début de deuxième, mais Maxime Chagnon a redonné une avance de deux buts à son équipe avant la fin de l'engagement.

En troisième période, le Collège Français a touché les cordages à trois occasions. Des buts de William Lemay, Vincent Chapleau, son deuxième de la joute, et de Jean-Philippe Beaulieu.

Les Bearcats se sont réveillés tard dans la période avec trois réalisations, mais c'était trop peu trop tard.

Notons aussi que les hommes de Pierre Pétroni sont dominants en désavantage numérique. Ils n'ont accordé aucun but en cinq occasions dans cette partie et sont toujours parfait depuis le début du tournoi.

Pour le vétéran, Jonathan Fillion, il s'agit d'un effort collectif.

« Tous les gars sont prêts à se sacrifier, à bloquer des lancés. On est prêt à tout pour ne pas se faire compter, c'est l'objectif ultime d'une infériorité numérique. On travail fort », explique celui qui est en nomination pour le titre de défenseur de l'année au Canada.

Les longueuillois joueront leur dernier match de la ronde préliminaire, vendredi soir, contre un adversaire qu'ils connaissent trop bien.

Ils affronteront ceux qui les ont vaincus en finale de la coupe Napa, les Cobras de Terrebonne.

L'entraineur-chef, Pierre Pétroni, anticipe déjà ce duel.

« On les connaît super bien, on va être prêt. Ils nous ont battus en finale, nous demain on a une chance de pendre notre revenge », rapporte l'entraîneur.

Avec une victoire, le Collège Français s'assurerait d'une place en grande finale.