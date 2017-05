Innoval acquiert quatre terrains à Varennes pour 2,7 M$

Investissement Innoval a acquis quatre terrains dans la zone industrialo-portuaire de Varennes pour 2,7M$.

La superficie totale des terrains vendus s'élève à 1,6 millions de pi2.

«Le Groupe Innoval qui est le plus important développeur de Varennes dans les 10 dernières années, a suivi le dossier d'acquisition de très près. Il s'était déjà manifesté pour des parcelles de terrain importantes. On parle de 1,6 millions de pieds carrés repartis sur le site de Pétromont dans quatre ou cinq lieux différents. C'est la première transaction qu'on est très contents d'annoncer! C'est une première d'une longue série d'annonces» explique Martin Damphousse, maire de Varennes.

Ces 1,6 millions de pieds carrés font partie des 15 millions de pieds carrés de terrains précédemment acquis par Varennes de la compagnie Pétromont au coût de 16,5 millions de dollars.

Sur la photo, à l’avant : Sylvain Renaud et Éric Drapeau, représentants Investissements Innoval inc., Martin Damphousse, maire de Varennes, Miriam Gagnier, notaire Bernard et Brassard.

À l’arrière : Guillaume Marchand, chef de division développement économique, Sébastien Roy, directeur général et Marc Giard, directeur Services juridiques et greffe, Ville de Varennes

Photo gracieuseté