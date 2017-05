Le Collège Français l'emporte en fusillade face aux Canadians de Carleton Place

L'équipe longueuilloise a remporté son premier match, par la marque de 2-1, en tir de barrage à la Coupe Fred Page.

Sans l'ombre d'un doute, le meilleur joueur du CF fut leur gardien de but, Stéfano Cantali, qui a brillé avec une performance de 22 arrêts.

Le jeune homme de 19 ans a permis à son équipe de l'emporter avec un sans-faute dans la séance de tirs au but. Il a aussi réalisé son arrêt le plus important en période de prolongation, alors qu'un adversaire s'est présenté seul devant lui.

Le portier du Collège Français a louangé le travail de ses coéquipiers après la rencontre.

« Je n'étais pas seul sur la glace. Les gars ont travaillé tellement fort. On la voulait vraiment celle-là », explique Stéfano Cantali.

Après une première période sans filets, ce sont les Canadians qui ont brisé la glace. Un but marqué tôt en deuxième par Justin Cmunt.

Le Collège Français a nivelé la marque dans le dernier engagement. Profitant d'un avantage numérique, Maxime Chagnon était bien posté dans l'enclave et a déjoué le gardien adverse d'un tir précis entre les jambières.

L'entraineur du CF, Pierre Petroni, était un homme heureux.

« C'était excitant, on est super contents. On a fini par gagner et notre gardien a été super tout au long du match », rapporte le coach.

Le tournoi du Collège Français se poursuivra demain, alors qu'il affronta les Bearcats de Truro.