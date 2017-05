Premiers Pas Champlain récompensé pour son dévouement

L'organisme Premiers Pas Champlain a reçu deux certificats de reconnaissance pour son dévouement.

Il s'agit d'un organisme communautaire à but non lucratif qui aide les familles ayant un ou plusieurs enfants de cinq ans et moins à faire face au stress et aux difficultés de la vie de parent.

Premiers Pas Champlain oeuvre auprès des familles de Brossard, Greenfield Park, LeMoyne et Saint-Lambert depuis maintenant 25 ans.

Ces certificats ont été remis par les députées de Laporte et de Vachon, Nicole Ménard et Martine Ouellet.