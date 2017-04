Québec octroie 3,5 M$ à la Commission scolaire Marie-Victorin pour l'entretien de ses écoles

Le ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport octroie un peu plus de 3,5M$ à la Commission scolaire Marie-Victorin pour l'entretien et la réhabilitation de ses écoles.

Ce montant permettra de subventionner des travaux tels que la réfection de toitures; le remplacement de portes et fenêtres ou l'amélioration du système de chauffage et de ventilation.

Le vice-président de la CSMV, Michel Gervais, se réjouit de cette annonce gouvernementale.

« C'est énorme, c'est vraiment une belle nouvelle. Je ne suis pas inquiet pour nos écoles, parce qu'elles sont très bien entretenues, mais elles ont besoin d'amour avec une moyenne d'âge à 58 ans. Chaque année, il y a de l'usure qui se fait. Il faut prioriser des travaux, donc il y a toujours des travaux qui reste relativement prioritaire, mais si on n'a pas les enveloppes budgétaires, il faut les reporter. On fait des choix, mais là les choix deviennent plus faciles parce qu'on a plus d'argent. C'est vraiment un gros wow », explique M. Gervais.

La députée libérale de Laporte, Nicole Ménard, entamait une tournée pour l'annonce d'investissements semblables dans la région vendredi après-midi.