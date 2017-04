Option Longueuil présente sa candidate

C'est maintenant officiel, Sadia Groguhé est la candidate à la mairie d'Option Longueuil. C'est accompagné du chef de la formation politique, Robert Myles, que l'ex-député fédérale en à fait l'annonce vendredi midi.

La candidate explique vouloir amener un regard différent sur la Ville de Longueuil.



« Je crois véritablement qu'on a des choses nouvelles à apporter. Je pense qu'il y a un nouveau style à apporter, mais aussi de nouvelles idées. On a une vision pour Longueuil, une ville inclusive et dynamique » explique la femme politique.

Mme. Groguhé n'a pas dévoilé le contenu de son programme politique, mais a insisté pour dire que celui-ci sera basé sur la proximité avec les citoyens de Longueuil.

Robert Myles a vanté les qualités de sa nouvelle aspirante mairesse.

« C'est une personne qui a toujours été sur le terrain. C'est une madame très impliquée. Lorsqu'elle était au NPD, elle était partout dans son district. Elle a toujours sali ses mains » rapporte le chef d'option Longueuil.

Questionné sur la possible course à trois qui s'annonce entre Sadia Groguhé, Sylvie Parent et Josée Latendresse, M. Myles a déclaré que ça pourrait une bonne chose pour son parti.



« Plus de monde, c'est peut-être bon pour nous, car on amène quelque chose de nouveau. Regardez Action Longueuil, ils sont déchirés et les citoyens n'aiment pas ça. » expose-le conseiller municipal.

Auparavant, Sadia Groguhé fut députée fédérale dans la circonscription de Longueuil-Charles-LeMoyne sous les couleurs du NPD et elle fut aussi conseillère de ville dans son village natal en France.