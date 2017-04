Longueuil : une rencontre sur l'économie sociale

Aujourd'hui se déroulait le Rendez-vous de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil, un événement où étaient rassemblés une centaine d'entrepreneurs collectifs et d'acteurs socioéconomiques de la région.

Celle-ci comprenait diverses conférences et était une présentation du Pôle de l'agglomération de Longueuil et de Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL).

La directrice générale de celui-ci, Julie Ethier explique ce que représente l'économie sociale pour la région.



« L'économie sociale dans l'agglomération de Longueuil, c'est un pan très important de notre économie. Ça représente 200 entreprises, un chiffre d'affaires de 160 millions de dollars et près de 3000 emplois, qui sont créés par ce volet de notre économie », explique M. Ethier.

Présent sur les lieux, le directeur général du Chantier de l'économie sociale, Jean-Martin Aussant, vante l'apport de l'agglomération à ce type d'économie.



« Longueuil est l'un des pôles le plus actif, en plus ils ont été des pionniers dans certains domaines. Sur le plan québécois, on peut dire que Longueuil est relativement actif en entreprenariat collectif », relate l'économiste.

M. Aussant était présent à Longueuil dans le cadre de la tournée des régions du Chantier de l'économie sociale.