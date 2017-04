150 000$ pour sept projets en économie sociale

Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL) et le Pôle de l'économie sociale ont annoncé les lauréats de leur tout premier appel de projets à ce sujet.

La directrice générale de DEL, Julie Ethier, explique le processus de sélection des projets



« On a reçu, au total, une quinzaine de projets en économie sociale. Ils ont été analysés par un comité d'expert en financement et en économie sociale. Ce qui nous permet aujourd'hui de récompenser les sept projets qui se sont le plus démarqués», explique la directrice générale de DEL, Julie Ethier.

Un montant de 150 000$ sera remis aux sept entreprises et permettra la création de 29 emplois à temps plein.

Concrètement, cette subvention aidera des entreprises comme Mission Nouvelle Génération, qui vient en aide aux familles démunies de la région.

Pour son directeur général, Stéphane Plante, cette aide est grandement appréciée.



« Ça nous donne un coup de pouce, une visibilité, un encouragement d'aller de l'avant, car tout est à construire », rapporte M. Plante

Outre cette entreprise, les autres récipiendaires sont Amélys, le Centre Petite Échelle, Dose Culture, l'Orchestre symphonique de Longueuil, La Tablée des Chefs et Réseau Internet de Brossard.