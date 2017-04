Un candidat indépendant à la course à la mairie de Saint-Bruno

L'avocat Bruno Harvey se lance dans la course à la mairie de Saint-Bruno-de-Montarville comme candidat indépendant.

L'homme, qui vit à Saint-Bruno depuis 19 ans, se dit contre les formations politiques au niveau municipal.

« Si on crée une administration avec des partis politique, il y a des lignes de parti. Cela veut dire qu'il y a des citoyens qui ne seront pas représentés au conseil de ville », explique Bruno Harvey.

Le nouveau candidat fait présentement campagne seul, mais se dit ouvert à s'unir à des gens qui pensent comme lui.



« Ceux qui ont la même philosophie que moi, soit qu'une ville est une administration de première ligne et qui veulent représenter leurs citoyens, mais ne veulent pas faire de la politique, appelez-moi », clame M. Harvey.



Pour l'instant, il seulement le deuxième candidat à se lancer dans la course après le maire sortant et chef du Parti Montarvillois Martin Murray.