Suspecte de fraude recherchée

Encore une fois, cette année, la Ville de Longueuil tiendra ça Journée verte, où elle distribuera 1000 arbres et 300 trousses d'économie d'eau potable à ces citoyens. De plus, les longueuillois pourront ce procuré à coup réduit un composteur et un récupérateur d'eau de pluie à prix réduits....