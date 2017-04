Neuvième édition de la Journée verte à Longueuil

Encore une fois, cette année, la Ville de Longueuil tiendra ça Journée verte, où elle distribuera 1000 arbres et 300 trousses d'économie d'eau potable à ces citoyens. De plus, les longueuillois pourront ce procuré à coup réduit un composteur et un récupérateur d'eau de pluie à prix réduits.

C'est le 29 avril prochain, que cette événement se tiendra à l'hôtel de ville et au Marché public de Longueuil. Des conférences y seront aussi présenté gratuitement, le samedi et le vendredi soir.

Les résidents peuvent réserver un arbre, une trousse d'économie d'eau, un composteur ou un récupérateur d'eau de pluie sur le site Internet de la Journée verte de Longueuil jusqu'au 21 avril.