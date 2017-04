Fermeture du skatepark de Brossard

La Ville de Brossard annonce la fermeture de son skatepark, situé au parc Poly-aréna, dès le 1er mai prochain.

La ville veut profiter de la construction du Nouveau Centre multifonctionnel pour moderniser les équipements du skatepark et procéder à son réaménagement.

On ajoute aussi, que dû à la désuétude des équipements actuels, on ne peut les relocaliser et qu'aucun autre site ne permet d'accueillir ce type d'installation.

Les planchistes devront donc attendre la réouverture de celui-ci qui est prévue d'ici deux à trois ans.