Événement spécial pour le 150e du Canada

Les automobilistes qui empruntent le pont Honoré-Mercier pourront découvrir des œuvres Mohawks dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.

Les artistes locaux des Premières nations ont réalisés des œuvres originales lors d'un concours orchestré pour l'occasion de cet anniversaire.

Les œuvres d'art mettent en valeur la culture et l'histoire de Kahnawà:ke et rappellent les liens centenaires qui existent entre le peuple Mohawk et la région montérégienne.

L'initiative mise de l'avant par la Société des ponts fédéraux vise également à saluer l'apport des Premières nations à l'histoire du pays et à célébrer la culture mohawk.

Quatre jeunes artistes ont été sélectionnés pour exposer leurs œuvres.

Les bannières d'art seront accrochées au pont Honoré-Mercier dès ce printemps.