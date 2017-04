Québec investit 6,4 millions pour la lutte au proxénétisme

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a annoncé que son gouvernement financera une toute nouvelle équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme.

Celle-ci réunira sept corps policiers, dont le Service de police de l'agglomération de Longueuil.

La somme de 6,4 millions de dollars sera répartie sur cinq ans et aidera au fonctionnement de l'équipe. Chaque corps de police participant aura aussi à assumer une part des coûts de fonctionnement.

En plus du SPAL, cette équipe sera composée d'enquêteurs de la Sûreté du Québec, de la GRC et des services de police de Montréal, Québec, Laval et Gatineau.

Rejoint par le FM 103,3, le SPAL a simplement indiqué vouloir tenir une conférence de presse à ce sujet dans quelques semaines.