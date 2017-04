Forum sur le cannabis : des citoyens expriment leurs craintes

Quelques 45 personnes ont assisté à la soirée d'information sur le projet de loi sur la légalisation du cannabis qui s'est déroulée jeudi soir à Saint-Basile-le-Grand.

La séance, organisée par le député de Montarville Michel Picard, a permis aux citoyens d'exprimer leurs craintes en lien avec la future légalisation de la marijuana.

Les personnes présentes ont surtout exprimé leurs craintes vis-à-vis l'impact qu'aurait ce projet de loi sur la santé des jeunes.

«Le premier objectif du projet de loi était d'enlever le produit des mains des jeunes pour des raisons de santé. Déjà au départ, le produit qui est disponible sur le marché n'a aucun contrôle! S'il n'y a aucun contrôle, on n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans, ce qui peut mettre en danger la vie des gens, et de toutes façons, en bas de 18 ans, on le rend illégal», explique Michel Picard.

La conduite avec les facultés affaiblies a également soulevé des questions.

Le député a toutefois précisé que des mesures pour contrer le cannabis au volant sont déjà prévues.

«On se devait d'ajouter la formation, les ressources, les moyens financiers, l'instrumentation, la technologie pour faire en sorte que les policiers aient et la formation, et l'outillage et l'autorité légale d'agir pour intercepter ceux qui, de toute évidence, semblent conduire avec les facultés affaiblies», ajoute-t-il.

Le gouvernement fédéral prévoit légaliser la marijuana en juillet 2018.