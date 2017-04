Agression à Brossard

Un homme et une femme ont été agressés devant leur domicile du Croisant Raphaël, à Brossard, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le couple aurait été suivi par deux assaillants à la sortie d'un bar du Quartier DIX30.

La porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), Mélanie Mercille :



«Lorsqu'ils sont arrivés, deux suspects ont fracassé la vitre de leur véhicule avec un objet contondant et ont commis des voies de faits sur l'homme. Ils ont pris la fuite dans un véhicule de type Jeep Grand Cherokee des années 2000. »



L'homme a subi des blessures aux genoux et aux coudes, il a été transporté dans un centre hospitalier de la région.

Le SPAL recherche toujours les suspects. Il s'agirait de deux hommes de race blanche, âgés entre 25 et 30 ans, qui mesureraient 1m73 et pèseraient 73 kilos. L'un aurait les cheveux noirs et porterait des lunettes noires. L'autre aurait les cheveux châtains et une barbe.