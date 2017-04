Une fugueuse de 15 ans recherchée

La Régie intermunicipale de police de Roussillon est à la recherche d'Amélie Lanthier. L'adolescente de 15 ans est en fugue depuis le 18 avril dernier.

Elle a quitté le palais de justice de Longueuil suite à une décision du tribunal concernant un placement de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

La jeune femme est de race blanche, mesure 1m63 et pèse 68 kilos. Elle a les yeux bruns et des cheveux longs bruns. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un chandail noir, un veston de cuir noir et un legging noir.

Quiconque possède des informations permettant de localiser Amélie Lanthier peut communiquer avec le sergent-détective François Létourneau au (450) 638-0911 poste 416 ou le lieutenant en devoir au poste 615. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon confidentielle via l'organisme Échec au crime au 1 (800) 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com.