La police de Longueuil recherche une jeune femme

Mailla Bernier-Roy est porté disparue depuis le 12 avril dernier. La femme a été pour la dernière fois à Longueuil. Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) sollicite l'aide du public, car la santé et la sécurité de la femme pourraient être compromises.

Mailla mesure 1 mètre 70 et pèse 120 livres, a les cheveux blonds teints avec une repousse brune de 10 cm et elle a les yeux bleus. Au moment de sa disparition, elle portait un jean, un chandail gris à capuchon et un sac à dos blanc jauni avec des tâches noir. Noté aussi qu'elle a un piercing au nombril et elle a les lettres SM tatoué sur les avant-bras.

Toute personne apercevant cette adolescente est crée de contacter le 911 immédiatement.