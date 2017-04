Une adolescente de 16 ans recherchée

Les divers services de police du Canada ont émis un avis de recherche pour Makayla Chang. Elle utilise aussi les noms de Kayla Chang, Fini Chan ou Leah Rose.

Cette adolescente de 16 ans, originaire de Vancouver en Colombie-Britannique, est portée disparue depuis le 17 mars dernier et pourrait se trouver dans la grande région de Montréal.

La jeune femme mesure 155 cm et pèse dans les 110 livres. Elle porte les cheveux courts de couleur rouge foncé et a les yeux de couleur noisette. Elle a deux piercings sur la lèvre supérieur et un tatouage en forme de coeur du côté droit de son abdomen.



Si vous détenez des informations vous pouvez contacter le service de police de votre ville ou la police de Nanaimo au 250-754-2345.