La pièce Mamma Mia s'arrête au cégep à Longueuil

Les amateurs de théâtre musical se donneront rendez-vous à la salle Pratt & Whitney Canada du Théâtre de la Ville.

Des étudiants du cégep Édouard-Montpetit présenteront ce classique du théâtre les 21 et 22 avril à 20 h.



L'idée a été initiée par une résidente de Boucherville, Roxane Trudel, aussi membre de la troupe et étudiante en Arts, lettres et communication, option Théâtre.

L'étudiante interprète le rôle de Sophie dans cette comédie musicale basée sur les musiques du groupe ABBA.

