Une activité pascale pour aider les enfants

Opération Enfant Soleil espère amasser au moins 25 000$ lors de l'activité « Chasse aux œufs de Pâques » organisées à la Place Longueuil.

L'activité avait attiré 1 900 enfants et leurs familles l'an dernier et avait permis d'amasser 25 500$ avec la participation de partenaires et commanditaires.

En fait, les enfants devaient découvrir de petits chocolats de Pâques cachés dans le centre commercial.

Cette chasse spéciale se déroulait vendredi et les résultats ne sont pas encore connus.

D'ailleurs, le mois dernier une somme de près de 43 000$ à été remise respectivement à l'Hôpital Charles‐Le Moyne, l'Institut Nazareth etLouis‐Braille et à l'Hôpital Pierre‐Boucher.