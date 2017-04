Ouvert ou Fermé à Pâques

Voici une liste des changements d'horaires en vue du congé pascal.



Autobus

Le réseau de transport de Longueuil (RTL) modifiera ces horaires du vendredi 14 avril et lundi le 17 avril.

Toutes les lignes du RTL offriront un service selon l'horaire du samedi à l'exception des lignes 91, 92, T22, T23, T77 et T89 qui suivront l'horaire de semaine régulière.

Commerces

Les commerces seront ouverts vendredi et lundi, mais fermés dimanche.

Institutions financières

Elles seront fermées vendredi et ouvertes, pour la plupart, lundi.

Postes Canada

Il n'y aura pas de livraison de courrier vendredi et lundi et les bureaux seront fermés.

Services gouvernementaux

Les points de services fédéraux seront fermés vendredi et lundi.

Au Québec, les points de services comme la SAAQ seront pour la plupart fermés vendredi et lundi.

Société des alcools

Toutes les succursales seront ouvertes vendredi et samedi. La plupart des succursales Classique et Express seront ouvertes dimanche. Lundi, la majorité des succursales seront ouvertes.

Service de la Ville de Longueuil

Bâtiments administratifs

Fermés du 14 au 17 avril inclusivement.

Appels urgents : 911

Service de police : 450 463-7011 (appels non urgents)

Ouvert 24 h, y compris les jours fériés

Arrondissements de Greenfield Park et de Saint-Hubert : 4800, rue Leckie

Arrondissement du Vieux-Longueuil : 699, boulevard Curé-Poirier Ouest

Urgence 24 h - Travaux publics, 311

Service disponible en tout temps pour les urgences reliées aux infrastructures de la voie publique (parcs, égouts, aqueducs) ainsi que pour celles des collectes d'ordures et de matières recyclables.

Collectes des matières recyclables et des ordures ménagères, 311

Elles auront lieu selon l'horaire annuel habituel

Écocentres de l'agglomération de Longueuil

Ouverts selon l'horaire habituel : longueuil.quebec/ecocentres

Bains libres

• Centre Olympia, 311

Pour tous : 14 et 15 avril, de 14 h à 16 h 55

Bain pour les adultes : 14 et 15 avril, 17 h à 18 h 55

Fermé les 16 et 17 avril.

• Centre sportif Rosanne-Laflamme, 311

14 avril, de 18 h 30 à 20 h 55 et 15 avril, de 13 h à 16 h 25

Fermés les 16 et 17 avril.

Bibliothèques publiques, 450 463-7180

Fermées les 16 et 17 avril. Bibliothèque Hubert-Perron : fermée également le 15 avril.

• Centre culturel Jacques-Ferron, 450 463-7181

Bibliothèque Jacques-Ferron : fermée le vendredi 14 et le lundi 17 avril.

Bureaux administratifs : fermés du 14 au 17 avril inclusivement.

Maison de la culture - Édifice Marcel-Robidas, 450 463-7181

Salles d'exposition : fermées le vendredi 14 et le lundi 17 avril. Ouvert le samedi 15 et le dimanche 16 exceptionnellement de 11 h à 16 h.

Programme Cité Ados

Tous les centres qui offrent ce programme seront ouverts selon l'horaire régulier, mais seront tous fermés le lundi 17 avril.

Parc de la Cité, 450 463-7100, poste 4022 ; parc Michel-Chartrand, 450 468-7619

Pavillons d'accueil : ouverts les 14, 15, 16 et 17 avril, de 8 h 30 à 20 h.

Joyeuses Pâques!