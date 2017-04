oucherville lance un livre sur son histoire

La Ville de Boucherville a dévoilé mardi un ouvrage de 368 pages où elle raconte son évolution au fil des ans dans le cadre des festivités de son 350e.

L'ouvrage intitulé Boucherville au fil du temps 1667-2017 est abondamment illustré avec des photos et des documents d'archives.

« Au premier coup d'oeil, vous constaterez la qualité et l'ampleur du travail que l'équipe de rédaction a effectué. Ce livre rappelle les événements et les individus qui à travers l'histoire, ont forgé notre société. Gardien de leur mémoire, il les garde vivants en les faisant connaître aux nouvelles générations. Il nous guide à la découverte de notre identité bouchervilloise et nous fait prendre conscience de notre affection envers notre ville » a-t-elle ajouté.

La Coporation des fêtes 2017 de Boucherville s'est procuré 300 exemplaires de ce legs du 350e afin de les offrir en cadeau à ses invités de marque qui participeront aux divers évènements pendant l'année.

Les citoyens qui souhaitent se procurer un exemplaire du livre peuvent l'acheter au Café centre d'art ou à la bibliothèque municipale.