Paul Leduc visé par une plainte de harcèlement psychologique

La greffière et directrice des services juridiques de la Ville de Brossard, Isabelle Grenier, a déposé une plainte de harcelèment psychologique contre la municipalité et plus particulièrement contre le maire, Paul Leduc.

Selon ce que rapporte La Presse, Paul Leduc aurait dépassé régulièrement la limite entre l'administration de la Ville et la politique dans les dernières années.

Il aurait également passé des commentaires vexatoires et des «commandes», même si Me Grenier relève officiellement de la direction générale de la municipalité.

La greffière affirme également que le maire aurait imposé des décisions lors de l'attribution de certains contrats tels que ceux pour faire affaire aux services de cabinets d'avocats externes.

Isabelle Grenier aurait déposé sa plainte alors qu'elle était en congé maladie depuis quelques mois en juin 2016.

Son dossier a été transféré au Tribunal administratif du travail après son analyse.

En raison des délais causés par la dernière grève des juristes de l'État, sa plainte ne pourrait être entendue qu'en 2018.