90 000 $ pour soutenir les aînés

Le gouvernement du Québec à annoncé l'octroi d'une subvention au Réseau Sentinelle Champlain.

Cet organisme communautaire de la circonscription de Laporte œuvre auprès des aînés en situation de vulnérabilité.

La somme de 90 000$ assurera, pour les deux prochaines années, le maintien en poste de travailleurs qui accompagnent et orientent les personnes aînées vers les ressources communautaires et institutionnelles offrant des solutions notamment contre l'isolement, la maltraitance et l'intimidation.

Cette annonce a été faite en début de semaine par Nicole Ménard, députée de Laporte et provient de l'investissement de 10,8 millions de dollars annoncé le 21 mars dernier, pour le renouvellement de l'aide financière accordée à 120 organismes communautaires.