Près de quatre millions pour les écoles de la Prairie

Le député de la Prairie, Richard Merlini, a annoncé hier que le Gouvernement du Québec investira tout près de quatre millions de dollars dans diverses écoles de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.



C'est 11 écoles qui effectueront des projets de rénovation ou d'entretien de leur bâtiment.



Richard Merlini explique où ira le financement :



« Alors on parle essentiellement de projet de rénovations des installations sanitaires, de ventilation, de chauffage, de toiture, de mur extérieur, pour rendre les bâtiments saints et sécuritaires et favoriser l'épanouissement des jeunes »



Cet investissement s'inscrit dans le cadre des investissements gouvernementaux de 655 millions de dollars, annoncé le 24 mars dernier par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille Sébastien Proulx.

D'autres annonces concernant du réinvestissement dans le milieu scolaire sont à prévoir dans les prochaines semaines.



« D'autres annonces qui vont se faire bientôt pour les autres villes avironnent, il va y avoir une annonce le 24 avril prochain, par la ministre responsable de la Montérégie Mme Charlebois. Qui va annoncer l'enveloppe pour la région au complet et il y aura des annonces sectoriel, pour annoncer des projets spécifiques. » Nous a affirmé le député Merlini.