Transaction historique à Varennes

Auteur : Yessica Chavez et Philippe Asselin

La Ville de Varennes à annoncé, lundi après-midi, avoir conclu la plus grande transaction de son histoire.



En effet, c'est le maire de la municipalité, Martin Damphousse, qui a fait l'annonce de l'acquisition d'un terrain de 15 millions de pieds carré, au coût de 16,5 millions de dollars, appartenant à la compagnie Pétromont.



Le président de cette dernière, Louis Rail, était présent au côté du maire lors de l'annonce.



La transaction, qui se négociait depuis cinq ans, s'échelonnera sur plusieurs phases, en fonction de la décontamination du site, une responsabilité de Pétromont.



« Il y a toujours la phase de décontamination qui est très préoccupante pour la ville et c'est la responsabilité de l'entreprise Pétromont. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de temps à s'entendre. Le montant sera décaissé par phase, en 4 temps. Une première qui est réglée, 6,3 millions de pieds carrés pour 7 millions de dollars et les autres phases 2019, 2020 et 2021 qui sont le cœur de la transaction. » nous explique le maire de Varennes.



Des acheteurs potentiels sont en contact avec la ville de Varennes et des annonces concernant ceux-ci sont déjà à l'agenda du maire.



« Il y a des gens qui sont en liste. D'ici un mois, il devrait y avoir une première transaction et dans l'autre mois, une autre transaction majeure qui devrait être annoncée. » a affirmé M. Danphousse.