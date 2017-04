Le Collège Français se qualifie pour la coupe Fred Page.

La participation de l'équipe de Longueuil à la grande finale de la ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) face aux Cobras de Terrebonne, amène du même coup le CF à une participation à la coupe Fred Page.

Comme les Cobras sont l'équipe hôte du tournoi en 2017, l'autre finaliste de la coupe Napa obtient automatiquement sont laissez-passer.

La coupe Fred Page est le championnat junior de l'Est du Canada et regroupe les champions des ligues junior A de l'Ontario, des Maritimes et de la ligue de hockey junior AAA du Québec.

Cette compétition se déroulera du 3 au 7 mai, à la cité du sport de Terrebonne.