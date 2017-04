Sylvie Parent élue chef d'Action Longueuil

C'est au terme d'un vote très serré que Sylvie Parent est devenue la nouvelle chef du parti Action Longueuil, dimanche après-midi, avec 53% des voix.

La conseillère du district Fatima-Parcours-du-Cerf hérite d'un parti divisé au terme de cette course à la chefferie qui a duré une trentaine de jours.

«Une course à la chefferie, c'est sûr que ça divise toujours un peu. Je pense que si tous les joueurs autour de la table ont le même objectif et le maintiennent, [soit celui] de gagner l'élection du 5 novembre, ils devraient être là autour de la table pour dire ''on travaille ensembles dans la même direction''», a déclaré Sylvie Parent.

La candidate déchue, Josée Latendresse n'a toutefois pas exprimé clairement si elle se rallierait au parti.

« De façon évidente les derniers jours ont été extrêment denses, extrêmement difficiles. Ils ont alourdi le pas énormément. Vous l'avez vu, j'ai un leadership participatif et la première chose que je vais faire demain, c'est d'être avec mon équipe et que nous réflechissons ensembles à la suite des choses» a affirmé Mme Latendresse.

Rappelons que ces derniers jours de la campagne ont été houleux alors que la nouvelle chef a dénoncé samedi des actes d'intimidation et des manœuvres frauduleuses auprès des gens qui l'appuyaient.

Des actes que Josée Latendresse avait dénoncé sans réserve.

Pour sa part, l'actuelle mairesse, Caroline St-Hilaire a souligné le fait qu'il s'agissait de deux femmes qui s'impliquaient en politique, tout en se réjouissant du résultat du vote.

«Sylvie Parent va faire assurément une excellente chef. Mme Parent a toujours été là. Elle a servi au niveau des finances, au niveau des enjeux économiques. Aujourd'hui ce qu'on a vu, c'est les membres reconnaître les qualités de madame Parent et je peux juste m'en réjouir», s'est exclamée l'actuelle mairesse.

Au total, ce sont quelques 558 membres qui se sont déplacés au Collège Charles-Lemoyne afin d'exprimer leur choix.