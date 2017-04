Le conseil municipal jeunesse revient à Sainte-Julie

Bonne nouvelle pour les jeunes qui fréquentent une école primaire ou secondaire de Sainte-Julie, certains d'entre eux pourront siéger temporairement au conseil municipal.

En effet, le conseil municipal jeunesse revient cette année.

Des jeunes seront choisis parmi les intéressées du niveau secondaire pour participer à une séance du conseil les 1er et 2 mai, et du niveau primaire les 5 et 6 juin.

«En plus de participer à une séance de travail avec la mairesse et les conseillers municipaux, les jeunes choisis auront la chance de proposer un projet concret aux citoyens avant une séance du conseil municipal», a dit la mairesse Suzanne Roy.

Des réalisations ont été faites par le passé à la suite de propositions du conseil municipal jeunesse