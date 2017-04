Le Collège Français à une victoire d'éliminer l'Artic

Le Collège français n'est plus qu'à une partie pour passer à la prochaine ronde des séries de la Ligue de hockey junior du Québec.

Les hommes de Pierre Pétroni ont signé un gain de 7 à 2 hier soir sur l'Artic de Saint-Léonard devant 348 personnes à l'aréna Rolland.

Vincent Chapleau (3 buts), Isaiah Demetris-Gallo (2), Jérémy Auger et Maxime Chagnon ont déjoué le gardien Scalia Corey.

Le CF a tiré à 39 reprises sur le gardien adverse.

Stefano Cantalli a pour sa part reçu 25 tirs au but et a été battu par Guillaume Charron-Bergeron et Charles Tremblay.

Le match a été ponctué de 40 minutes de punitions.

Les deux formations s'affronteront de nouveau vendredi à 19h30 au Colisée Jean-Béliveau.

(Photo: courtoisie)