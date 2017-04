Une résidente de Mont-Saint-Hilaire menacée d'expulsion

Sophie Thewys, une résidente de Mont-Saint-Hilaire est menace d'expulsion du pays après que son conjoint qui la parrainait soit tragiquement décédé le 24 décembre selon L'Oeil Régional.

Nicolas Faubert de 43 ans a été écrasé accidentellement par sa mère de 83 ans qui venait fêter Noël avec la famille.

La veuve, son garçon et sa fillette de 6 ans sont donc maintenant menacées d'expulsion puisque l'homme ne peut plus assurer leurs besoins financiers.

Sans ce parrainage, la femme pourrait perdre sa résidence permanente et serait forcée de quitter le pays avec ses enfants.

Le député néodémocrate de Beloeil-Chambly Matthew Dubé a déposé une pétition en ligne pour éviter que cela ne se produise.

En fin d'après-midi hier, elle avait atteint près de 1000 signatures.