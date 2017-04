Boucherville rend honneur à son fondateur

La corporation des fêtes de Boucherville a dévoilé, mercredi matin, une statue grandeur nature de son fondateur, Pierre Boucher.

Celle-ci se trouve à l'entrée de l'hôtel de Ville et vise à honorer ce personnage qui vient d'obtenir son titre de personnage historique décerné par le gouvernement provincial.

«Les coïncidences sont très bonnes! On était tellement fiers! C'est comme si on redonnait à quelqu'un ce qu'il n'a pas eu. On reconnaît sa contribution. Le dicton dit «mieux vaut tard que jamais» et c'est un peu ce qu'on avait comme sentiment ce matin», explique Florence Junca-Adenot, présidente de la Coporation des fêtes 2017 de Boucherville.

La statue est une réplique de celle d'Alfred Laliberté qui est présente au parlement de Québec.

Ce mois-ci dans le cadre des fêtes de son 350e anniversaire, Boucherville met l'accent sur le 300e anniversaire du décès de Pierre Boucher.

«C'est un héros historique qui n'est pas suffisamment connu à notre goût, déclare Jean Martel, maire de la ville. Son fait d'armes majeur, c'est que dans le Fort de Trois-Rivières, il est avec 46 personnes et il y en à peu près 500 à 600 Iroquois autour du Fort. Après quatre à cinq jours de combats, il décide de sortir du Fort et d'aller négocier avec eux. Donc en sauvant Trois-Rivières, il a aussi sauvé Québec et le fait francophone en Amérique», raconte le maire.

Une brochure retraçant son histoire a également été distribuée dans les foyers bouchervillois et d'autres activités sont prévues afin de démystifier ce personnage.