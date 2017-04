Un colloque international sur la radicalisation à Longueuil

L'Université de Sherbrooke tiendra un colloque international sur la radicalisation à son campus de Longueuil du 4 au 6 mai prochain.

L'évènement intitulé «Les racines religieuses de la radicalisation: fait ou fiction? Autopsie interdisciplinaire des phénomènes de radicalisation menant ou non à la violence» réunira 24 professeurs-chercheurs, des juristes, des intervenants et des membres de différents centres de recherche sur le sujet.

Le Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation (CEFIR) du cégep Edouard Montpetit sera partenaire du colloque.

Il devient le présentateur officiel du précolloque qui se déroulera le 3 mai au cégep Édouard-Montpetit.

Celui-ci tiendra une table ronde entre trois observateurs du monde contemporain et spécialistes des questions géopolitiques et des phénomènes de radicalisation, qui présenteront leurs analyses sur l'état de situation du terrorisme aujourd'hui et des mécanismes qui conduisent à l'existence des idées extrémistes.