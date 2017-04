L'OSDL promet de belles sorties musicales

L'Orchestre symphonique de Longueuil promet une 32e saison de qualité avec ses grands concerts et ses sorties intimes.

La programmation de la saison 2017-2018 a été dévoilée devant une centaine de personnes, mardi après-midi par le maestro Marc David.

Il était accompagné de son président, Jean-Marc Léveillée et de plusieurs artistes invités durant cette nouvelle saison.

L'Orchestre va souligner à sa façon le 360e anniversaire de Longueuil le 28 septembre prochain et le 350e de Boucherville les 2 et 4 novembre.

Les sorties pédagogiques se poursuivent aussi pour une 19e année, de concert avec la Commission scolaire Marie-Victorin, afin de donner la chance aux jeunes des écoles de découvrir cette riche musique.

L'OSDL fait également de la place à de nouveaux talents régionaux.

«L'Orchestre symphonique de Longueuil est souvent une plateforme pour pouvoir lancer des jeunes, des jeunes prodiges, des jeunes talents et on a l'avantage de pouvoir le découvrir. Par la suite, ils vont faire peut-être lerur carrière plus loin ou dans d'autres sphères, mais on a un potentiel de talents ici qui est fantastique. L'Orchestre, c'est un véhicule qui leur permet d'avoir l'occasion de jouer avec une orchestre symponique», explique Jean-Marc Léveillée.