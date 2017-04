Québec a abandonné la ligne jaune selon Martine Ouellet

Martine Ouellet affirme dans un communiqué que le gouvernement Couillard a abandonné le projet de prolongement de la ligne jaune du métro.

Selon la députée indépendante de Vachon, « les mots lignes jaunes ne sont mentionnés nulle part dans le budget. Le ministre Lessard a confirmé que l'allongement de la ligne jaune n'est plus à l'étude. Les libéraux ont laissé tomber les usagers dela Rive-Sud».

En 2000, le ministère des Transports concluait que ce projet permettrait de désengorger les ponts sur les heures de pointe.

En 2009, les maires de Montréal, Laval et Longueuil s'entendaient sur la priorité qu'il fallait accorder au prolongement de la ligne jaune.

« Ça fait plus de 15 ans qu'on en parle, 38,8 millions de dollars avaient été budgétés par le gouvernement du Parti Québécois pour le Bureau de projet des prolongements du métro des lignes bleu et jaune. Le gouvernement libéral, à l'inverse, a laissé tomber la ligne jaune, c'est décevant pour les citoyens de Longueuil et des environs», déplore la députée.

Rappelons qu'un futur prolongement de cette ligne passerait, entre autres, par une station à proximité du cégep Édouard-Montpetit.

Selon les données de 2013, quelques 67 000 personnes transitent entre Montréal et Longueuil par la ligne jaune du métro.