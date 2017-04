Dernier droit de la campagne à la chefferie d'Action Longueuil

Les deux candidates à la chefferie d'Action Longueuil entament le dernier droit de leur campagne cette semaine.

Sylvie Parent compte mobiliser les membres du parti afin de faire sortir le vote.

«Tout le travail qui a été fait dans les dernières années, c'est en collaboration avec les membres du parti. Ça, ça ne changera pas. J'espère qu'ils viendront se prononcer parce que c'est à eux que revient ce droit et j'espère qu'il y aura une bonne mobilisation de la part des membres» déclare Mme Parent.

La candidate continue à se définir comme celle de l'expérience et de la continuité en insistant sur l'expertise acquise au cours des huit dernières années avec l'équipe de Caroline St-Hilaire.

Son opposante, Josée se présente comme «la nouvelle énergie» qui apportera des solutions concrètes aux préoccupations des citoyens.

«Elles seront au coeur de nos décisions et de nos actions. Je souhaite innover dans tous les moyens qui nous rapprochent des citoyens et qui nous permettent d'amener Longueuil vers l'avenir avec des assises encore plus fortes» affirme-t-elle.

Ultimement, les deux candidates affirment que c'est le bien du parti et la victoire du 5 novembre prochain qui priment sur le résultat de la course à la chefferie.