Beloeil veut attirer les entreprises

La Ville de Beloeil offrira un congé de taxes de 1 à 3 ans pour toutes les nouvelles entreprises qui veulent s'établir dans son parc industriel.

Cette mesure vise à attirer des nouvelles compagnies dans la Ville et à améliorer l'offre de services disponibles aux citoyens, selon la mairesse, Diane Lavoie.

Ainsi, les entreprises commerciales se verront offrir un gel de taxes d'un an et celles industrielles profiteront d'une pause de trois ans.

«En ce moment, on n'est pas très compétitifs avec les autres municipalités. On ne pouvait pas négocier sur la valeur marchande du terrain puisqu'on n'est pas propriétaires des terrains. Ça appartient vraiment au privé. Là, avec cette mesures on s'assure que des industries vont s'implanter. Oui, c'est un congé de taxes pendant 1 ou 3 ans, mais après ça, ces industries vont être sur le territoire de la Ville de Beloeil et vont contribuer à l'assiette fiscale, et en plus, on va créer des nouveaux emplois intéressants pour les citoyens.» explique la mairesse.

Cette mesure sera également applicable aux entreprises qui entreprennent des travaux d'agrandissements et de rénovations majeures.