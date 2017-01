Création d'un centre Info-référence aînés à Boucherville

Un projet pilote d'un an permettra de créer un centre Info-référence pour les aînés de Boucherville.

Le service téléphonique sera opéré par des bénévoles et visera à améliorer l'accès à l'information pertinence pour les personnes âgées et à faciliter la recherche de ressources et de services d'aide locaux, régionaux ou provinciaux.

Ce projet est réalisé en collaboration avec le Centre d'action bénévole de Boucherville (CABB) s'inscrit dans la réalisation du plan d'action municipalité amie des aînés.

Sous la recommandation de la Commission des aînés de Boucherville, la Ville a octroyé une subvention de 50 000$ au Centre d'action bénévole afin de mener à terme cette initiative.