Plus de 5 000 personnes célèbrent le 350e de La Prairie

Le Grand carnaval d'ouverture des festivités du 350e de La Praire a attiré plus de 5 000 personnes, samedi.

Les visiteurs ont assisté à des prestations de Jason Roy-Léveillé et du groupe Osmose, entre autres.

Ces festivités donnaient le coup d'envoi aux célébrations qui auront lieu pendant toute l'année.

Parmi les évènements prévus, il y a notamment Sur un air de fête! qui prévoit des spectacles musicaux de Jérôme Couture, Alex Nevsky et Marc Dupré, ainsi que Week-end d'autrefois du Vieux-La Prairie, qui présentera contes et légendes, marché public, et autres activités.