Création de la «Coalition Électrique pour la Rive-Sud» : Longueuil brille par son absence

Six élus de l'agglomération ont créé une «Coalition Électrique pour la Rive-Sud» visant à faire de l'agglomération de Longueuil la «capitale des transports électriques en Amérique du Nord».

Cette initiative provient du député de Longueuil-St-Hubert, Pierre Nantel, et réunit la députée de Taillon, Diane Lamarre, Martine Ouellet, députée de Vachon, Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, Nathalie Roy, députée de Montarville et Xavier Barsalou-Duval deputé de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères.

La Ville de Longueuil brille cependant par son absence.

Selon Alexandra Belisle, attachée de presse de la mairesse, «la coalition de M. Nantel ne rejoint pas complètement la vision de la Ville car Longueuil est rendue plus loin. Elle veut que ce soit le Québec au complet qui deviennent une plaque tournante en matière de transport électrique. De plus, ce mouvement ne comporte aucun représentant du gouvernement actuel».

Dans une lettre adressée aux six députés, Martin Fortier, président de Développement économique de l'agglomération de Longueuil explique :

«Couvrant un spectre beaucoup plus large que l'électrification des transports, le technopôle IVÉO collabore avec l'ensemble des acteurs de la chaîne d'innovation québécoise. À ce titre, plus de 75 entreprises et organisations à travers le Québec appuient IVÉO et son positionnement. Vous comprendrez donc que le positionnement d'IVÉO diffère de celui proposé par la coalition multipartite d'élu(e)s, menée par M. Pierre Nantel, député de Longueuil - Saint-Hubert.»

Pour sa part, Pierre Nantel affirme que la coalition demeure ouverte à tous.

«On devait savoir une représentante du cabinet de la mairesse, mais finalement, ils ne sont pas là. C'est sûr qu'ils demeurent les bienvenus dans notre coalition. En fait, ça va de soi qu'il se joignent à nous!».