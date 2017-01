Sécurité accrue dans les mosquées de l'agglomération

La sécurité dans les cinq mosquées de l'agglomération de Longueuil a été renforcée après l'attentat survenu dans un lieu de culte musulman, dimanche, à Québec.

Le service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a prévu des mesures précises afin de rassurer la population et les communautés musulmanes.

«Un véhicule de police sera présent devant chacune des mosquées lors des heures de prière pour sécuriser les lieux et les fidèles. Des patrouilles sporadiques seront également effectuées lorsque les mosquées seront fermées. De plus, les agents de la section prévention et action stratégiques qui rencontreront les imams dans chacune des mosquées afin de les tenir au courant des actions policières.» explique Jean-Pierre Voutsinos, relationniste du SPAL.

Le maire de Brossard, Paul Leduc a affirmé sur Twitter être en contact avec les représentants du Centre Communautaire Islamique de Brossard, le plus important de la Rive-Sud, et a manifesté sa tristesse devant les évènements.

La mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, le maire de Boucherville, Jean Martel, et d'autres élus de la Rive-Sud ont également condamné l'attentat qui a fait six morts et huit blessés.

Les drapeaux de diverses villes, dont Longueuil, ont été mis en berne et une vigile est prévue devant l'hôtel de Ville de Boucherville, à 18h.