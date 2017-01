En route pour «Les Montpetit entretiens»

La programmation des rendez-vous livresques «Les Montpetit entretiens» comprend cinq entrevues uniques présentées du 15 février au 30 mars.

L'activité se déroule au cégep Édouard-Montpetit et à l'ÉNA.

Elle vise à favoriser l'échange culturel et la lecture chez la communauté du Cégep et la population de l'agglomération de Longueuil.

Les entrevues sont animées par des professeurs de l'établissement en compagnie d'auteurs d'ici et d'ailleurs.

Parmi les collaborateurs qui passeront par rendez-vous, notons Marie Grégoire, ex-députés et communicatrice, Norbert Spehner, spécialiste du polar et l'auteure et écrivaine Marie-Hélène Poitras.