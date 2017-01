Un premier Salon de la rénovation à Longueuil

Longueuil et la Rive-Sud accueilleront un premier Salon de l'Habitation du 2 au 5 février.

Le lieu de rendez-vous est l'ancien magasin grande surface Target de Place Longueuil.

Selon les promoteurs, cet endroit est idéal, puisqu'il offre 80 000 pieds carrés de superficie intérieure et un vaste stationnement.

L'autre avantage, soutien Marc Desmarais co-promoteur, est que le public n'aura pas à traverser les ponts pour se rendre au Salon et pour rencontrer des experts rivesudois de plusieurs domaines.

«On offre des solutions qui sont près des marchés qu'on dessert. Donc, on réunit un centaine d'experts et de talents qui sont au service des leurs communautés respectives. Nous on est 100% concentrés sur la rénovation et la décoration avec des fournisseurs qui méritent d'être connus et reconnus.», explique M. Desmarais.

Les visiteurs pourront aussi visiter un condo intelligent de plus de 800 pieds carrés doté de la domotique.

Des conférences et conseils seront aussi donnés ajoute M. Desmarais.