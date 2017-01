Un nouvel hôtel au Quartier DIX30

Le Square du Quartier DIX30 comprendra un tout nouvel hôtel de 168 chambres, dès le début de 2018.

Le bâtiment de 16 étages sera construit par le Groupe Germain Hôtels et portera le nom de Alt +.

Selon le Groupe, c'est le premier hôtel du genre à être construit au Canada et il sera certifié quatre étoiles.

Des projets du même genre suivront dans d'autres villes canadiennes.

Julie Tremblay, du Groupe Germain, indique que l'entreprise injecte un montant de 35 M$ pour la partie hôtel, et qu'à l'ouverture une quarantaine d'emplois seront créés.

Outre les chambres et le service hôtelier, l'immeuble devrait contenir des espaces de bureaux aux niveau deux à six et des boutiques et restaurants au rez-de-chaussée.

Un passage souterrain reliera l'hôtel au mail et au stationnement intérieur.

La construction est faite en partenariat avec le Groupe Immobilier Oxford et la société Carbonleo.

Selon la porte-parole du Groupe, Chantal Benoît, l'édifice en construction respectera la certification LEED Noyau et Enveloppe.

Pour sa part, l'administration du DIX30 estime que qu'il y a de la place pour d'autres espaces à bureau.

Elle fonde cette décision en raison d'une densification et de la vision du concept «Live, Work and Play» (vivre, travailler et s'amuser) en matière de planification urbaine et immobilière.