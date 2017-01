L'école secondaire de Mortagne rend hommage à ses Olympiens et Paralympiens

L'école secondaire de Mortagne a rendu hommage à ses athlètes qui se sont illustrés pendant les Jeux olympiques de Rio, lundi matin.

Éric Bussières, Catherine Beaucheim-Pinard, Benoît Huot, Sandrine Mainville et Rose Woo se sont vus remettre une plaque commémorative ainsi qu'un bouquet de fleurs et un chandail par des personnes marquantes lors leur passage au secondaire.

La nageuse et médaillée de bronze à Rio, au relais 4x100 m, Sandrine Mainville, explique l'importance pour elle de retourner à son ancienne école: «Je pense que c'est important de revenir pour montrer aux élèves comme quoi, c'est possible d'atteindre ses rêves. On pense souvent que ça arrive juste aux autres, mais on a tous passé par le même parcours qu'eux. On a fait notre secondaires, on a combiné études et sports»

Les élèves du programme sport-études étaient présents lors de cet hommage.

«C'était vraiment inspirant! Ça nous dit qu'on peut se rendre jusque là. Il faut juste travailler fort.», déclare Rosalie Cyr, nageuse et élève de l'école secondaire de Mortagne.

«C'est le fun! On les avait vus aux Jeux olympiques et là, on les voit en vrai» s'est exclamé Mégane Bourdage, également nageuse et élève en sports-études.

«Pour l'évènement d'aujourd'hui, j'étais l'invité spécial pour Rose [Woo] donc j'étais content. On doit être fiers qu'une athlète de l'école soit allée aux Jeux olympiques.» a déclaré Guillaume Landry qui connaît la gymnaste bouchervilloise depuis l'âge de 6 ans.

L'évènement a donné lieu à des surprises émotives comme il a été le cas pour la judoka, Catherine Beauchemin-Pinard.

«Au début, je m'étais assise dans la salle et un peu plus tard, j'ai aperçu mes parents dans les premières rangées. Je ne savais pas qu'ils allaient être là, mais je me suis dit ''Cool!''. Puis, pendant l'hommage, ils ont fait venir une ancienne collège et amie avec qui je m'entraînais beaucoup au judo et ça a été très émouvant. Ça m'a fait chaud au coeur.», relate l'athlète.

Sur la photo: Rosalie Cyr et Mégane Bourdages, élèves au programme sports-études de l'école secondaire de Mortagne et nageuses en compagnie de la médaillée de bronze au relais 4x100 m aux Jeux olympiques de Rio, Sandrine Mainville.