Les travaux de la passerelle Normandie débuteront en février

Les travaux de reconstruction de la passerelle Normandie commenceront dès le mois prochain et devraient être complétés en octobre cette année.

Le projet, dont le coût s'élève à 12,8 M$ de dollars, sera financé par la Ville à la hauteur de 8,8 M$.

Longueuil prévoit trouver les 4 millions manquants grâce à des subventions gouvernementales.

En décembre dernier, la Ville avait dû lancer un deuxième appel d'offres après que les soumissions reçues aient dépassé de presque 5 millions le budget initialement prévu de 8,8M$.

«il y a eu un premier appel d'offres plus tôt, à l'automne, qui avait été fait et qui avait été cosidéré comme étant insatisfaisant par les élus à Longueuil étant donné les coûts. À ce moment-là, on parlait de soumissions dont la plus basse était autour de 14 M$. On s'est rendus compte, après les premières soumissions, qu'il y avait eu clairement une sous-évalutation. De plus, le moment où on avait fait la soumission et certains critères du projet avaient fait en sorte qu'on avait eu peu de soumissionnaires», explique Louis-Pascal Cyr, chef des Affaires publiques à la Ville de Longueuil.

La nouvelle passerelle prévoit notamment un meilleur accès pour les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité avec des approches qui présenteront une pente maximale de 5%.

Une revitalisation du parc LeMoyne et un projet d'interprétation interactif sont aussi prévus dans ce projet.