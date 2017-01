Inauguration officielle de l'école de la Traversée

La Commission scolaire des Grande-Seigneuries a inauguré officiellement l'école primaire de la Traversée à Saint-Philippe, mercredi.

Il s'agit en fait de la deuxième bâtisse de l'école des Moussaillons-et-de-la-Traversée qui accueillera les élèves de la 3e à la 6e année du primaire des municipalités de Saint-Mathieu et de Saint-Philippe.

Le nouveau bâtiment compte 21 locaux, un un gymnase double et des locaux de service et a été financé en totalité par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

La nouvelle école a accueilli ses premiers élèves lors de la rentrée automnale de 2016.

Sur la photo, le ministre Sébastien Proulx, le député Richard Merlini, la présidente du conseil des commissaires de la CSDGS Marie-Louise Kerneïs, le commissaire Alain Lemieux, la directrice générale de la CSDGS Michelle Fournier, la directrice de l’école Joanne Roy et quatre élèves accompagnés d’autres dignitaires et invités.

Photo courtoisie.