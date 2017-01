Brossard et InnoCité signent un partenariat

La Ville de Brossard a conclu une entente de partenariat de deux ans avec Innocité MTL.

Celle-ci prévoit un invesstissement de 25 000$ par année de la Ville.

En échange, Brossard pourra intégrer le réseau de mentors de ce programme qui vise à accélérer les maillages productifs entre l'industrie, les startups et les villes.

Pour le maire de Brossard, Paul Leduc, ce partenariat s'inscrit dans «la volonté ferme de positionner Brossard en tête de peloton des villes intelligentes au Québec ».

De son côté, la directrice générale d'InnoCité MTL affirme que «cet appui permettra d'accélérer encore plus rapidement la mise en marché des produits des startups en offrant une plus grande variété de bancs d'essai et de mentors.»